Окупанти не випускають чоловіків на блокпості у Василівці

У четвер, 22 вересня, окупанти не дозволили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років у бік Запоріжжя на блокпості в тимчасово захопленій Василівці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись", - зазначив він.

За його словами, мета окупантів - мобілізація українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт.

Федоров зауважив, що в 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

"Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, окупанти влаштували теракт у центрі Мелітополя та ліквідували шістьох своїх військових, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.