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Окупанти не випускають чоловіків на блокпості у Василівці
У четвер, 22 вересня, окупанти не дозволили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років у бік Запоріжжя на блокпості в тимчасово захопленій Василівці.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись", - зазначив він.
За його словами, мета окупантів - мобілізація українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Федоров зауважив, що в 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.
"Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль", - підкреслив Федоров.
Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, окупанти влаштували теракт у центрі Мелітополя та ліквідували шістьох своїх військових, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.