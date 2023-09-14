Окупанти обіцяють видачу посвідчень водія за спрощеною процедурою після отримання паспорта РФ

На тимчасово окупованих територіях України окупанти обіцяють водійські посвідчення за спрощеною процедурою в обмін на паспорт РФ.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях півдня фейкові державтоінспекції агітують за видачу паспорта РФ в обмін на водійські посвідчення", - зазначають в ЦНС.

Так, дорожні поліцаї обіцяють видачу посвідчень за спрощеною процедурою, при отриманні паспорта ворога.

"Фактично окупанти обіцяють за червону макулатуру весь пакет “документів”", - повідомляють в ЦНС.

За даними українського підпілля, також окупанти обходять старшокласників, де також пропонують видачу прав у 18 років зі “спрощеною здачею” у 17 років, за умови наявності паспорта ворога.

"Тобто ворог готовий видавати права без досвіду лише аби виконати план з паспортизації", - констатують в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог продовжує шантажувати місцеве населення заради паспортизації. Росіяни відмовляють людям у наданні медичних послуг без паспорта РФ.

Паспортизація на ТОТ: що відомо

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Крім того, росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення

Також окупанти почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ. Загарбники погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.