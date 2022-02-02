Основные причины побуждавшие украинцев уволиться в 2021-2022 годах

Большинство сотрудников увольняется из-за низкого уровня заработной платы, но есть и другие причины, которые в результате опроса выяснил портал по поиску работы Work.ua.

27% респондентов ответили, что уволятся или увольняются, потому что не чувствуют, что растут на своей должности, поэтому теряют мотивацию.

Выгорание заняло второе место в рейтинге. Этот вариант избрали 26% респондентов. Последствиями выгорания могут стать депрессия, невыполнение рабочих задач, проявления агрессии.

"Меня не ценили" — такой ответ выбрали 20% уволившихся в течение 2021-2022 годов. Сотрудник не получает удовольствия от работы, когда работодатель не демонстрирует его важность в команде. На практике многие специалисты уходят от такого начальника, даже если он предлагает повышение зарплаты.

12% респондентов ответили, что уволились из-за переезда, у 8% не сложились отношения с работодателем и коллективом, 4% сотрудников отказали в повышении, 2% открыли свой бизнес, а 1% сделали более выгодное предложение.

Результаты опроса

Сегодня компании, чтобы привлечь хорошего специалиста, недостаточно предложить исключительно высокую заработную плату и офис в центре города. Сотрудникам важна мотивация — как финансовая, так и психологическая.

Опрос проводился в январе 2022 года. В нем приняли участие 12 906 человек.

С недавних пор обязательным пунктом в каждой солидной компании стали инвестиции в образование и развитие сотрудников. Качество подготовки студентов украинскими вузами давно перестало соответствовать запросу и удовлетворять бизнес. Поэтому крупные компании берут обучение персонала в свои руки.

Эпидемия коронавируса заставила компании пересматривать форматы работы и организацию рабочего места сотрудников. Прогнозы по поводу того, что удаленный формат работы не будет эффективным, не оправдались. Компании столкнулись с тем, что сотрудники уже привыкли работать удаленно и не спешат возвращаться в офисы.