"Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після російської ракетної атаки

Благодійний фонд ""Охматдит" – здорове дитинство" оголосив тендер на будівельні та ремонтні роботи для ліквідації наслідків російської терористичної атаки.

Про це повідомляється на сайті лікарні.

"Ми шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим", - йдеться в повідомленні.

Деталі щодо тендеру можна дізнатися за посиланням.

Які потрібно буде провести роботи

Тендер оголошено на ремонт фасаду та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

Проєкт реалiзується за моделлю "проєктуй-будуй", яка передбачає виконання одним пiдрядником i проєктування, i виконання будiвельних робiт.

При цьому календарний графiк робіт повинен бути розроблений та наданий на затвердження протягом 10 робочих днiв з моменту пiдписання договору.

Роботи по встановленню вікон, ремонту оздоблення примiщень мають бути виконані в повному обсязi протягом 45 календарних днів з дня пiдписання договору. Фасаднi роботи, якi не впливають на функцiонування внутрiшнiх примiщень, можуть бути виконанi протягом 5 мiсяцiв.

Ракетний удар по "Охматдиту" 8 липня

8 липня 2024 року російські терористи вразили ракетою дитячу лікарню "Охматдит", що призвело до значних руйнувань будівель медзакладу та людських жертв. Постраждали пʼять корпусів медзакладу, в тому числі один найновіший; одна будівля – корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій – обвалилася повністю.

У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.

Також частково пошкоджено єдину в країні онкогематологічну лабораторію.