Петиція за дозвіл виїзду з України студентам, що навчаються за кордоном, набрала 25 тисяч підписів

Петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою дозволити виїжджати з України студентам, котрі навчаються за кордоном набрала 25 тисяч підписів. Тепер Зеленський має її розглянути. Про це свідчать данні на сайті електронних петицій.

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Петиція була подана 10 серпня Тарасом Сивухою. В ній автор просить надати дозвіл виїзду за кордон чоловікам 18-60 років, котрі навчаються в закордонних ВНЗ за програмами бакалавра, магістратури чи аспірантури. Мова йде про тих, хто вступив на навчання до 24 лютого 2022 року та після цієї дати.

Автор зазначає, що хоча є численні випадки зловживання цим правом з боку призовників, неврегульованість цього питання викликає зловживання і з боку державних органів.

"Державна прикордонна служба України дозволяла виїзд студентів-чоловіків, які щойно вступили до закордонних ВНЗ. Це було зазначено на офіційному сайті державної служби. Проте, вона в останні тижні різко змінила своє ставлення. На кордоні діють більше "негласні" правила, аніж реальні постанов, як наприклад, випускати тільки тих кому 18-21 років або вимагати додаткові документи, яких немає в офіційному переліку на сайті ДПС України", - сказано в петиції

Нагадаємо, 22 вересня чоловікам призивного віку, які є студентами закордонних закладів вищої освіти, заборонили виїжджати за кордон під час дії воєнного стану через масові підробки документів.