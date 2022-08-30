Під час війни на Херсонщині було 303 випадки насильницьких зникнень

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну практика насильницьких зникнень стала одним з методів залякування місцевих.

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Про це повідомляє Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, після 24 лютого тільки на Херсонщині зафіксовано 303 випадки насильницьких зникнень, 121 особу було звільнено, вбито була 1 людина і доля 181 людини залишається невідомою.

За словами омбудсмена, це інформація, яка відома на сьогоднішній день.

Він додав, що випадки насильницьких зникнень практикуються у фільтраційних пунктах на Донеччині та Луганщині, окупанти продовжують відкривати такі пункти в Запорізькій області, на території окупованої Херсонщини та Криму.

"Держава повинна домогтися того, щоб доля кожної людини, постраждалої внаслідок війни була відомою, якою б ця правда не була - це і є наш обов’язок", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, що за даними УВКПЛ ООН, з 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабневторгнення армії РФ в Україну, до 14 серпня 2022 року зафіксовано 13 212 жертв серед цивільного населення в країні.