- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Під час війни на Херсонщині було 303 випадки насильницьких зникнень
З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну практика насильницьких зникнень стала одним з методів залякування місцевих.
Про це повідомляє Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Так, після 24 лютого тільки на Херсонщині зафіксовано 303 випадки насильницьких зникнень, 121 особу було звільнено, вбито була 1 людина і доля 181 людини залишається невідомою.
За словами омбудсмена, це інформація, яка відома на сьогоднішній день.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що випадки насильницьких зникнень практикуються у фільтраційних пунктах на Донеччині та Луганщині, окупанти продовжують відкривати такі пункти в Запорізькій області, на території окупованої Херсонщини та Криму.
"Держава повинна домогтися того, щоб доля кожної людини, постраждалої внаслідок війни була відомою, якою б ця правда не була - це і є наш обов’язок", - зазначив Лубінець.
Нагадаємо, що за даними УВКПЛ ООН, з 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабневторгнення армії РФ в Україну, до 14 серпня 2022 року зафіксовано 13 212 жертв серед цивільного населення в країні.