Пішохідний міст на Оболонський острів продовжать будувати за французькі гроші - Кличко (ФОТО)

У Києві продовжиться будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, кошти на це столиця отримали від Метрополії Великого Парижа.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він нагадав, що будівництво мосту триває з 2020 року за рахунок меценатських коштів і наголосив, що гроші з міського бюджету не залучаються.

"Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта", - повідомив Кличко.

За його словами, на початок 2023 року вже встановили 3 опори мосту і розпочали встановлення четвертої, вже закуплені матеріали.

"За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення 4-ої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції", - зазначив мер.

За проектом, міст спиратиметься на 4 опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 м, довжина – 164 м. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме. Оболонський острів планують облаштувати як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни.

Нагадаємо, пішохідний міст, який з'єднає Оболонську набережну з островом Оболонський, почали будувати ще у 2020 році.