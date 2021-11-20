Платные камеры в СИЗО уже «заработали» свыше 7 млн ​​грн – Минюст

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах уплачено свыше 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«7 087 891 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с указанной суммы свыше 4 млн грн уплачено за пользование платными камерами в Киевском СИЗО.

В настоящее время камеры с улучшенными условиями пребывания открыты уже в 29 СИЗО по всей Украине.

В Минюсте подчеркивают, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на обновление бесплатных камер следственных изоляторов.

Напомним, правительство постановлением от 22 апреля 2020 года ввело экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах, который продлится до 31 декабря 2021 года.

В Минюсте считают успешным экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах и планируют его продлить. Как заявлял министр юстиции Денис Малюська, эта услуга стала пользоваться огромным спросом.

В июле 2020 года Минюст запустил новую услугу: подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО. Если человека, у которого будет такой сертификат, возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания.

Также в Украине разрешат пользоваться телефоном и интернетом в СИЗО за отдельную плату.