По 6600 гривень від Норвезької ради у справах біженців отримають ще 50 тисяч українців

Міністерство соціальної політики та Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) домовилися про продовження допомоги NRC в підтримці вразливих категорій громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Як повідомляють у міністерстві, додаткові домовленості до меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги було підписано 22 березня на зустрічі керівниці відомства Оксани Жолнович з головою представництва NRC в Україні Роберто Віла-Сексто.

Завдяки цьому протягом 2023 року з використанням платформи "єДопомога" додаткову грошову підтримку в розмірі 2220 гривень щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 тисяч громадян України, які подали заявку у 2022 році.

Під час заходу також були окреслені питання подальшої взаємодії з представництвом NRC в Україні та залучення його експертів до нових проектів у соціальній сфері, які будуть впроваджуватися Мінсоцполітики.

Зазначимо, що нещодавно проводилася реєстрація і нових отримувачів зазначеної допомоги від Норвезької ради у справах біженців, але вона завершилася 20 березня.

Тим часом реєстрацію нових отримувачів грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни у цій же сумі в 6600 гривень відновило Агентство ООН у справах біженців. Її можуть отримати лише ті, хто ще не отримував такої допомоги як від цієї, так і від інших міжнародних організацій.

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