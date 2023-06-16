Подачу заяв на відшкодування знищеного майна відключать на вихідні: яка причина

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури попереджає про відключення протягом найближчих вихідних можливості подавати заяви на отримання компенсацій за знищене чи пошкоджене внаслідок війни майно та загалом доступу громадян до відповідного реєстру.

"З 19:00 16 червня орієнтовно до ранку 19 червня громадяни тимчасово не зможуть подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення". Також не можна буде подати через "Дію" інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначено, що це пов’язано з технічними роботами та зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). На цей час доступ користувачів до роботи в реєстрі буде обмежено.

"Просимо вибачення за незручності. Працюємо над тим, аби всі необхідні роботи з реєстром були завершені якомога швидше. Про відновлення доступу до РПЗМ та подання заяв "єВідновлення" буде повідомлено окремо", - кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, що 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йдеться про надання громадянам до 200 тисяч гривень на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтовані. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

З 15 серпня має стартувати другий етап, в рамках якого кошти можна буде отримати на будівництво будинку та придбання квартири чи іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Подача заяв має стартувати з 15 липня.

Зазначимо при цьому, що після запуску "єВідновлення" повідомлялося, що користувачі зтикаються з тим, що не можуть подати заявки на отримання компенсацій: в Мінвідновлення казали, що помилка викликана тим, що їхнє житло не зареєстроване в Держреєстрі речових прав на нерухомість.