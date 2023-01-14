Поліція перевірила 345 тисяч осіб у трьох областях, що межують з Білоруссю - Клименко

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявляє, що його відомство в рамках профілактичних заходів провело масові перевірки населення прикордонних районів, що межують з Білоруссю.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За словами очільника відомства, у п'ятницю у Рівному він заслухав керівників поліції Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

"Хоча ці області й тилові, але мають спільний кордон із країною, яка дозволила Росії напасти на Україну зі своєї території і сприяє тероризуючим обстрілам мирного українського населення. Тому ми постійно контролюємо ситуацію у прикордонних районах", - вказав він.

Як повідомив Клименко, загалом поліція вже перевірила більш як 345 тисяч осіб у майже 1000 населених пунктах зазначених трьох областей, зокрема й за допомогою поліграфа.

"Тих, хто викликав особливі підозри, перевіряли і на поліграфі. Більше 100 осіб поліція передала для подальшого відпрацювання у СБУ. Ці профілактичні заходи тривають і надалі. Поліція завжди на сторожі безпеки людей", - вказав голова Нацполіції.

Зазначимо, що заявлена кількість перевірених осіб складає понад 10% усього передвоєнного населення трьох регіонів: так, населення Волинської області на 1 лютого 2022 року оцінювалося у 1,02 мільйона жителів, Житомирської - у 1,18, Рівненської - у 1,14 мільйона.

Додамо, що українська влада на офіційному рівні регулярно спростовує можливість військового вторгення в Україну з боку Білорусі, однак при цьому останнім часом неодноразово звітувала про безпекові заходи, до яких вдається через таку загрозу, зокрема мінування кордону з Білоруссю, облаштування окопів та контрдиверсійні навчання.

Більш того, напередодні український посол у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна відвела частину військ на північ країни в бік білоруського кордону.

Нагадаємо також, що 13 січня Кабінет міністрів вирішив ліквідувати департамент з боротьби з наркозлочинністю, натомість створив у її структурі новий департамент особливого призначення - штурмову бригаду з примітною назвою "Лють".