Поменшало податківців та суддів: скільки держслужбовців в Україні

Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади працює 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилася на 6,8 працівників.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів, яке публікує інформацію щодо чисельності працівників апаратів державних органів.

За даними відомства, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб.

Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:

Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);

Держпродспоживслужби (-927 осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);

Держказначейства (-720 осіб);

Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);

Мін’юсту (+434 особи);

БЕБ (+377 осіб).

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабінетом Міністрів, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

"Із 1 січня Уряд запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі грейдів, тим самим підвищили прозорість, передбачуваність та справедливість у виплаті заробітної плати. Ця реформа назрівала давно та була вимогою наших міжнародних партнерів. Окрім того, з 1 квітня буде скорочено вакантні посади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Адже для нас важлива не кількість державних службовців, а якість їх роботи, що впливає на ефективність діяльності державного органу та системи держуправління в цілому", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Зауважимо, за даними Держаудитслужби, 374 судді місцевих загальних судів не здійснювали правосуддя, але все одно отримували виплату суддівської винагороди. Вона обійшлася бюджету в понад 430 млн грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com