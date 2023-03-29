Померла засновниця української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна

Відома тренерка пішла з життя на 92-му році.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

"Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної", - йдеться в повідомленні.

НОК зазначає, що Альбіна Дерюгіна вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні, й за роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи.

Комітет висловив співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Дерюгіної.

Дерюгіна - заслужений тренер України, заслужений тренер СРСР, заслужений працівник культури УРСР, суддя міжнародної категорії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи, серед яких, зокрема, Ольга Щеголева, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Оксана Скалдіна, Ганна Безсонова, Ганна Різатдінова. У Києві Альбіною Дерюгіною була організована школа художньої гімнастики "Школа Дерюгіних".

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський відправив листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону. Він зауважив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на міжнародні змагання, зокрема, на Олімпійські ігри, є неприйнятними.