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Померла засновниця української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна
Відома тренерка пішла з життя на 92-му році.
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.
"Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної", - йдеться в повідомленні.
НОК зазначає, що Альбіна Дерюгіна вважається основоположницею художньої гімнастики в Україні, й за роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Комітет висловив співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Дерюгіної.
Дерюгіна - заслужений тренер України, заслужений тренер СРСР, заслужений працівник культури УРСР, суддя міжнародної категорії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи, серед яких, зокрема, Ольга Щеголева, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Оксана Скалдіна, Ганна Безсонова, Ганна Різатдінова. У Києві Альбіною Дерюгіною була організована школа художньої гімнастики "Школа Дерюгіних".
Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський відправив листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону. Він зауважив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на міжнародні змагання, зокрема, на Олімпійські ігри, є неприйнятними.