Поплічниці росіян з деокупованого села на Харківщині дали п’ять років: обвинуваченню вирок не сподобався

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною у колабораціонізмі 50-річну жінку, яка була "старостою" під час окупації одного з сіл у Харківській області.

Як повідомляє обласна прокуратура, її обвинувачували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території).

Раніше повідомлялося, що 27 червня 2022 року жінка обійняла псевдопосаду "виконуючого обов'язки помічника начальника Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп'яського району Харківської області".

"Головною метою її діяльності було створити вигляд "порядку" під час окупації села Кіндрашівка. Задля цього "начальниця" організовувала видачу господарського інвентаря та надавала різні вказівки односельчанам. Крім того, жінка організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти нібито "турбуються" про місцеве населення", - вказують у відомстві.

Фігурантку було затримано 29 листопада, незабаром після звільнення Кіндрашівки. Справу проти неї розслідував Куп'яський райвідділ поліції за оперативного супроводу співробітників департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Суд наразі призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування строком на 10 років, без конфіскації майна.

При цьому жінка у суді своєї вини не визнала. Прокуратура ж не погоджується із вказаним вироком та буде просити більш суворого покарання, а саме вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі готується апеляційна скарга.

Зазначимо, що вказана норма КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо також, що в червні Київський районний суд Харкова визнав винним у колабораціонізмі 37-річного мешканця Куп’янська, який під час захоплення міста російськими військами добровільно пішов на роботу в окупаційну поліцію.