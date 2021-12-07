После трагедии в Одесском медуниверситете ректор продолжает игнорировать правила пожарной безопасности - СМИ

Одесский национальный медицинский университет может прекратить работу из-за долгов за электричество и многочисленных нарушений норм пожарной безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение суда.

6 июня в общежитии Одесского национального медицинского университета произошел масштабный пожар, в результате которого один из студентов получил ожоги средней тяжести. Событию предшествовали многочисленные проверки и суды. Впрочем, ректор университета Валерий Запорожан до сих пор не исправил ситуацию и не выполнил предписания ГУ ГСЧС – заведение снова под угрозой пожара и закрытия.

Требования законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности игнорируются руководством заведения уже несколько лет. После одного из пожаров работники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области провели несколько внеплановых проверок. По их результатам вынесены предписания об устранении почти 1000 нарушений.

4 августа 2020 года Одесским окружным административным судом было принято решение по административному делу № 420/6766/19, которым удовлетворен иск ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и применены меры реагирования в сфере государственного надзора к ОНМедУ – университет обязали полностью остановить эксплуатацию объектов путем их отключения от источников электроснабжения и ограничения к ним доступа. Сделать это должны были до полного устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной, техногенной безопасности и в сфере гражданской защиты.

"Ни один из объектов ОНМедУ не остановил эксплуатацию, недостатки не были устранены. А руководство заведения продолжает грубо игнорировать правила пожарной безопасности", - сообщает РБК-Украина.

О бездействии в сфере техногенной безопасности свидетельствует и анализ системы государственных закупок «Прозоро» – с января 2021 года, когда к исполнению обязанностей ректора уже приступил Запорожан, ОНМедУ почти не заключал договоры, касающиеся обеспечения пожарной безопасности в университете.

Впрочем, Запорожан не только подвергает опасности тысячи студентов и сотрудников заведения, но и фактически доводит университет до закрытия. 6 декабря суд начал рассмотрение дела по долгу университета за энергоснабжение в размере 593 640,21 грн.

Однако, несмотря на эти факты и многочисленные сообщения СМИ о коррупции руководства университета и в частности ректора ОНМедУ Запорожана, правоохранительные органы и профильные министерства игнорируют ситуацию и не принимают никаких мер, чтобы исправить положение и привлечь виновников к ответственности.