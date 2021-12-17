Поставщики продали украинским военным некачественное мясо почти на 2 млн грн

Соломенская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении двум предпринимателям-поставщикам из-за поставки некачественных продуктов питания для военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в 2021 году между одним из предприятий и структурными подразделениями Госпогранслужбы был заключен договор на закупку мясопродуктов (свинины).

"Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не соответствуют Государственному стандарту и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передала пограничному отряду ГНС Украины этот товар. В дальнейшем, согласно договору поставки, с продавцом был произведен расчет", – говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертов, поставленная мясная продукция не соответствует требованиям Госстандарта. В результате государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 1,8 млн грн.

Следствие продолжается. Прокуратура принимает меры по установлению всех лиц, причастных к поставке некачественных продуктов питания военнослужащим.

Ранее в рамках этого же производства прокуратура сообщила о подозрении еще одному предпринимателю, который поставил военнослужащим 10 тонн мясных консервов, не соответствующих требованиям Госстандарта, а также государственному ветеринарному врачу и работнику фирмы-производителя, в результате действий которых военнослужащим было передано 16,55 тонны некачественной замороженной говяжьей печени.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2021 года экспорт продукции мясной группы в Украине увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года с $488 млн до $593 млн.