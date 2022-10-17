Потяги через Київ рухаються без затримок попри обстріли

Усі потяги з Києва вирушають і прибувають за графіком попри атаку столиці іранськими дронами-камікадзе, головний вокзал відчинено.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

Кільцева електричка продовжує рух столицею за розкладом.

Також в компанії повідомили, що пасажири, які не змогли вчасно здійснити посадку на свій рейс через повітряну тривогу, зможуть поїхати наступним потягом того ж напрямку. Для цього потрібно зберегти квиток і показати його провідникові.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція виявила неподалік Центрального залізничного вокзалу у Києві залишки дрона-камікадзе.

"Поліція оточила залишки дрону-камікадзе, який виявили біля автостанції "Київ", у районі центрального залізничного вокзалу", - зазначив він.

Київ зранку 17 жовтня атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті.