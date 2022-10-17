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Потяги через Київ рухаються без затримок попри обстріли
Усі потяги з Києва вирушають і прибувають за графіком попри атаку столиці іранськими дронами-камікадзе, головний вокзал відчинено.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Кільцева електричка продовжує рух столицею за розкладом.
Також в компанії повідомили, що пасажири, які не змогли вчасно здійснити посадку на свій рейс через повітряну тривогу, зможуть поїхати наступним потягом того ж напрямку. Для цього потрібно зберегти квиток і показати його провідникові.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція виявила неподалік Центрального залізничного вокзалу у Києві залишки дрона-камікадзе.
"Поліція оточила залишки дрону-камікадзе, який виявили біля автостанції "Київ", у районі центрального залізничного вокзалу", - зазначив він.
Київ зранку 17 жовтня атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті.