Президент CNN Джефф Цукер подал в отставку из-за служебного романа

Президент известного американского телеканала CNN Джефф Цукер объявил об отставке в связи с тем, что тайно состоял в романтических отношениях с коллегой.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление самого Цукера.

"В рамках расследования деятельности Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я совершил ошибку. В связи с этим сегодня я ухожу в отставку", — говорится в опубликованном телеканалом заявлении Цукера.

"Я благодарен тысячам невероятно талантливых работников, которые помогли сделать работу в CNN такой радостью для меня и таким успехом для всех нас. Я желаю всем только самого лучшего в грядущие годы", — написал Цукер.

Глава конгломерата WarnerMedia, в который входит телеканал CNN, Джейсон Килар заявил, что принял отставку Цукера.

"Мы благодарим Джеффа за его вклад за последние девять лет", — отметил Килар в письме к сотрудникам. Он подчеркнул, что вскоре в WarnerMedia назовут временного руководителя CNN.

Цукер не уточнил имя коллеги, с которой у него начался роман. Однако CNN пишет, что речь идет о вице-президенте и директоре по маркетингу канала Элисон Голласт.

Она остается работать на телеканале. По ее словам, она на протяжении долгих лет дружила с Цукером, но затем, в период пандемии коронавируса, их отношения изменились.

"Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами на протяжении около 20 лет. Недавно, в период пандемии коронавируса, наши отношения изменились. Я сожалею, что мы не раскрыли это в надлежащее время", — приводит CNN заявление Голласт.

Отметим, и Джефф Цукер, и Элисон Голласт не состоят в браке, оба разведены.

Джефф Цукер возглавил CNN в 2013 году. До этого 25 лет он проработал на телеканале NBC. С 2007 по 2011 год он руководил холдингом, который включал вещательную сеть, новостные и спортивные подразделения, кабельную сеть, Universal Pictures и тематические парки развлечений.

Напомним, в Украине уволили заместителя министра образования Игоря Гарбарука. Заявление об отставке он подал после инцидента с нарядом его помощницы на встрече с мэром Львова Андреем Садовым.