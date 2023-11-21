Приєднуйтесь до “Аукціону розплати”. Обмінюйте донати для ЗСУ на трофеї з нуля

Є одна-єдина сила, яка захищає нас із вами та звільняє українські території. Це – ЗСУ, і допомагати нашим воїнам у будь-який можливий спосіб – обов'язок кожного з нас.

Щоб підтримати наших героїв, візьміть участь в “Аукціоні розплати”, який проходитиме з 23 по 27 листопада включно в цьому Telegram-каналі і допоможе закрити відразу 4 активні збори коштів для ЗСУ.

За 5 днів планується зібрати 7 965 000 грн на:

БТР-60 "Залізний месник" за 1850000 грн для 204 батальйону ТрО;

десять FPV-дронів за 135 000 грн для 79 окремої десантно-штурмової бригади;

комплекс із 3 безпілотників та наземної станції “Гір” за 5 700 000 грн для 47 окремої механізованої бригади;

квадрокоптер DJI Mavic 3T за 280 000 грн. для 204 батальйону 241 бригади.

Як стати учасником "Аукціону розплати"

перейдіть в Telegram-канал "Аукціону" за цим посиланням ;

ознайомтеся із правилами проведення аукціону;

дочекайтеся 23 листопада та допоможіть нашим героям повернутися додому живими.

У каналі аукціону вже є кілька лотів, за які можна поборотися і цим допомогти нашим захисникам.

Наразі торги відкриті за 3 лоти:

Кожна гривня – це внесок у перемогу України. Ми не маємо права втомлюватися від донатів, бо наші захисники не зупиняються. Кожен з нас повинен постійно допомагати тим, завдяки кому ми живі.