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Дата публікації

"Простір дитячих мрій з Лілією Подкопаєвою": ЕКО МАРКЕТ оголошує збір на відкриття сенсорної кімнати для реабілітації дітей

"Простір дитячих мрій з Лілією Подкопаєвою": ЕКО МАРКЕТ оголошує збір на відкриття сенсорної кімнати для реабілітації дітей

ЕКО МАРКЕТ разом з Благодійним Фондом "Твоя опора" та абсолютною олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики, громадською діячкою Лілією Подкопаєвою розпочинають благодійний збір коштів для відкриття сенсорної кімнати в реабілітаційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні. Мета збору – 1,3 млн грн.

"Психологічна підтримка та безпечне середовище дуже важливі для дітей, особливо в такий складний час. Я впевнена, що сенсорна кімната стане особливим місцем, де малеча зможе почуватись спокійніше і позитивніше сприймати світ", – підкреслює Лілія Подкопаєва, яка активно підтримує цю благодійну ініціативу.

Зростаюча потреба у психологічній та реабілітаційній допомозі дітям

За останні півтора року у реабілітаційному відділенні стаціонарно проліковано майже 2000 дітей. Серед пацієнтів лікарні – діти з обмеженням повсякденного функціонування та з інвалідністю, а також діти, що постраждали внаслідок воєнних дій та переживають посттравматичний стресовий розлад.

"Ми бачимо, як діти потребують підтримки, щоб знайти стабільність і спокій. Важливо, щоб малеча мала можливість адаптуватися, особливо в теперішніх умовах, коли зростає кількість родин, що постраждали від війни. Сенсорна кімната допоможе їм розвивати навички й адаптуватися до світу, сприймаючи його позитивніше", – наголошують представники Київської обласної дитячої лікарні.

 Як можна допомогти?

 Підтримати ініціативу можна зробивши благодійний внесок на сайті БФ "Твоя опора" або пожертвувавши будь-яку суму кратну 1 грн на касах усіх магазинів ЕКО МАРКЕТ.

"Діти – це майбутнє нашої країни. Саме тому їх потрібно підтримувати у будь-який час, а особливо зараз. Ми впевнені, що сенсорна кімната стане не просто черговим кабінетом, а особливим простором, який дозволить лікарям використовувати унікальні методи для ефективного відновлення дитини", – коментує Інна Мірошниченко, президент мережі ЕКО МАРКЕТ.

Сенсорна кімната буде обладнана для покращення реабілітаційних процесів дітей з аутистичними розладами, психомоторними труднощами, дефіцитом уваги, підвищеною агресією та іншими психічними викликами. Лікарі – психологи, ерготерапевти, логопеди – зможуть ефективніше допомагати дітям завдяки спеціалізованому обладнанню.

 “Кожна дитина заслуговує на можливість відчути себе у безпеці, особливо в ці складні часи. Сенсорна кімната – це дієвий спосіб гармонізації психоемоційного стану. А під час війни - це набуває особливого значення.

Завдяки підтримці наших партнерів та всіх небайдужих ми зможемо створити цей унікальний простір для тих, хто потребує нашої допомоги найбільше,” – зазначає Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду “Твоя опора”.

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Попередній візуал сенсорної кімнати
Попередній візуал сенсорної кімнати
Попередній візуал сенсорної кімнати
Попередній візуал сенсорної кімнати
Попередній візуал сенсорної кімнати
Попередній візуал сенсорної кімнати
Попередній візуал сенсорної кімнати
Попередній візуал сенсорної кімнати