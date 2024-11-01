"Простір дитячих мрій з Лілією Подкопаєвою": ЕКО МАРКЕТ оголошує збір на відкриття сенсорної кімнати для реабілітації дітей

ЕКО МАРКЕТ разом з Благодійним Фондом "Твоя опора" та абсолютною олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики, громадською діячкою Лілією Подкопаєвою розпочинають благодійний збір коштів для відкриття сенсорної кімнати в реабілітаційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні. Мета збору – 1,3 млн грн.

"Психологічна підтримка та безпечне середовище дуже важливі для дітей, особливо в такий складний час. Я впевнена, що сенсорна кімната стане особливим місцем, де малеча зможе почуватись спокійніше і позитивніше сприймати світ", – підкреслює Лілія Подкопаєва, яка активно підтримує цю благодійну ініціативу.

Зростаюча потреба у психологічній та реабілітаційній допомозі дітям

За останні півтора року у реабілітаційному відділенні стаціонарно проліковано майже 2000 дітей. Серед пацієнтів лікарні – діти з обмеженням повсякденного функціонування та з інвалідністю, а також діти, що постраждали внаслідок воєнних дій та переживають посттравматичний стресовий розлад.

"Ми бачимо, як діти потребують підтримки, щоб знайти стабільність і спокій. Важливо, щоб малеча мала можливість адаптуватися, особливо в теперішніх умовах, коли зростає кількість родин, що постраждали від війни. Сенсорна кімната допоможе їм розвивати навички й адаптуватися до світу, сприймаючи його позитивніше", – наголошують представники Київської обласної дитячої лікарні.

Як можна допомогти?

Підтримати ініціативу можна зробивши благодійний внесок на сайті БФ "Твоя опора" або пожертвувавши будь-яку суму кратну 1 грн на касах усіх магазинів ЕКО МАРКЕТ.

"Діти – це майбутнє нашої країни. Саме тому їх потрібно підтримувати у будь-який час, а особливо зараз. Ми впевнені, що сенсорна кімната стане не просто черговим кабінетом, а особливим простором, який дозволить лікарям використовувати унікальні методи для ефективного відновлення дитини", – коментує Інна Мірошниченко, президент мережі ЕКО МАРКЕТ.

Сенсорна кімната буде обладнана для покращення реабілітаційних процесів дітей з аутистичними розладами, психомоторними труднощами, дефіцитом уваги, підвищеною агресією та іншими психічними викликами. Лікарі – психологи, ерготерапевти, логопеди – зможуть ефективніше допомагати дітям завдяки спеціалізованому обладнанню.

“Кожна дитина заслуговує на можливість відчути себе у безпеці, особливо в ці складні часи. Сенсорна кімната – це дієвий спосіб гармонізації психоемоційного стану. А під час війни - це набуває особливого значення.

Завдяки підтримці наших партнерів та всіх небайдужих ми зможемо створити цей унікальний простір для тих, хто потребує нашої допомоги найбільше,” – зазначає Валерія Татарчук, засновниця благодійного фонду “Твоя опора”.