Рада приняла закон об уголовной ответственности за антисемитизм

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о противодействии антисемитизму, в котором антисемитизм предлагается наказывать крупными штрафами и тюремными сроками.

За соответствующий законопроект № 5110 проголосовали 296 народных депутатов.

Законом предусматривается нормирование положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта ”О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлений в Украине.

Закон вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Согласно документу, антисемитизм в Украине будет наказываться штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 8 500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти-восьми лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 — 17 000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Действия, которые были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В первом чтении данный законопроект был принят 22 сентября 2021 года.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает свое избрание на высшую государственную должность доказательством крайне низкого уровня антисемитизма в Украине. Об этом он рассказал изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я считаю, что я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма, что он на самом низком уровне. Потому что идеальных форм не бывает, идеальных людей не бывает. Но это факт, что в Украине антисемитизм на самом низком уровне по сравнению с любой европейской страной. Я считаю, что я и есть ответ", — подчеркнул президент.