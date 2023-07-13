Рада заборонила польоти безпілотників біля кордону

Верховна Рада заборонила польоти безпілотних літальних апаратів поблизу кордону. За відповідний законопроект №8185 проголосувало 263 депутата, жоден не був проти, хоча 16 утрималися (з них 15 - представники "Європейської солідарності").

Документ передбачає заборону польотів безпілотних повітряних суден над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених Кабінетом міністрів, над пунктами пропуску через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, а також над об’єктами Державної прикордонної служби.

Службі безпеки України, військовослужбовцям Національної гвардії, а також поліцейським надано повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами БПС, зокрема, шляхом примусового припинення їхнього польоту.

Також закон легалізує використання безпілотників СБУ та поліцією, причому не тільки повітряних, а й тих, що рухаються по поверхні води або під нею, у тому числі дистанційно керованих.

Крім того, документ скасовує необхідність реєстрації у Держреєстрі цивільних повітряних суден безпілотників, максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються в освітньому процесі для здобуття позашкільної освіти.

В термінології Повітряного кодексу закон виділяє нове окреме поняття безпілотної авіаційної системи, що включає БПС та обладнання для дистанційного керування ним. Також до законодавства вводиться поняття дистанційного пілоту – людини, відповідальної за безпечне виконання польоту БПС, яка керує його органами управління вручну або моніторить курс автономного польоту зі здатністю змінювати його.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабінет міністрів після цього матиме три місяці, аби привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним та забезпечити таке приведення з боку міністерств і відомств.

Нагадаємо також, що в лютому Рада розширила прикордонну смугу вздовж кордону з Росією та Білоруссю до 2 кілометрів та заборонила до неї вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, які не пов’язані з обороною чи охороною самого кордону.

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