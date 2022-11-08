Раді пропонують запровадити визначення судом місця проживання дітей одночасно з розірванням шлюбу батьків

П'ять депутатів Верховної Ради пропонують парламенту запровадити одночасне визначення судом місця проживання дітей подружжя при розгляді справи про розірвання їхнього шлюбу.

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Відповідний законопроект №8181 вони внесли у Раду 7 листопада. Авторами документу є Олександр Ткаченко, Іван Шинкаренко ("Слуга народу"), Антоніна Славицька, Валерій Гнатенко та Євген Яковенко ("Відновлення України").

Пропонується визначити, що під час розгляду позову про розірвання шлюбу подружжя, яке має дітей, за відсутності нотаріально посвідченого договору про те, з ким із батьків будуть проживати діти, про способи участі у вихованні того з батьків, хто буде проживати окремо від них та про розмір аліментів на дітей, рішення з цих питань приймається судом одночасно з вимогою про розірвання шлюбу.

Згідно із законопроектом, суд ухвалює рішення в частині визначення місця проживання дітей з урахуванням умов проживання батьків, їх ставлення до дітей, особистої прихильності дитини до кожного з них, віку дитини, стану її здоров’я та інших обставин, що мають істотне значення, в тому числі стану психічного здоров’я батьків, зловживання ними алкогольними напоями або наркотиками та фактів вчинення домашнього насильства.

Депутати також пропонують прописати, що платник аліментів може самостійно здійснювати відрахування аліментів у визначеному розмірі із зарплати, пенсії, стипендії або іншого доходу на особистий банківський рахунок іншого з подружжя або на окремо визначений рахунок за попередньою домовленістю між подружжям, вказавши відповідне призначення такого платежу у платіжному дорученні.

Крім того, пропонується дозволити платнику самостійно здійснювати відрахування аліментів на особистий рахунок дитини, якщо стане відомо про нецільове їх витрачання одержувачем.

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