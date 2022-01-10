Расширение полномочий СНБО и особый режим: в Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6508 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса введения карантина". Документ предлагает внести ряд изменений в законодательство, в том числе расширить полномочия Совета национальной безопасности.

Авторы законопроекта предлагают, вводить карантин на территории, расположенной в пределах более 6 областей (в том числе городов Киева, Севастополя, а также Крыма) по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В случае принятия этого законопроекта, Кабмин будет устанавливать карантин на срок, не превышающий двух месяцев. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство примет решение о продлении карантина.

Согласно с пояснительной запиской к документу, противоэпидемические меры могут включать, в частности, установление особых условий или режима:

передвижение населения и осуществление хозяйственной деятельности;

въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;

пассажирских перевозок;

пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;

посещение учебных заведений;

основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированных госпиталей).

"Проект закона разработан с целью урегулироть вопрос введения карантина и улучшить взаимодействие органов госвласти в условиях пандемии", — добавили авторы законопроекта, которыми стали более 20 нардепов от фракции "Слуги народа".

Напомним, в декабре адаптивный карантин, который должен был действовать до 31 декабря 2021 года, продлили до 31 марта 2022 года.

В конце 2021 года все регионы Украины перешли в "желтую" зону эпидемической опасности. Но уже 9 января Херсонская область перешла в "оранжевую" зону карантина.

В то же время уровень госпитализаций в этом регионе составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тысяч населения.