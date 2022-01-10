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Расширение полномочий СНБО и особый режим: в Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6508 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса введения карантина". Документ предлагает внести ряд изменений в законодательство, в том числе расширить полномочия Совета национальной безопасности.
Авторы законопроекта предлагают, вводить карантин на территории, расположенной в пределах более 6 областей (в том числе городов Киева, Севастополя, а также Крыма) по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны Украины.
В случае принятия этого законопроекта, Кабмин будет устанавливать карантин на срок, не превышающий двух месяцев. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство примет решение о продлении карантина.
Согласно с пояснительной запиской к документу, противоэпидемические меры могут включать, в частности, установление особых условий или режима:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- передвижение населения и осуществление хозяйственной деятельности;
- въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;
- пассажирских перевозок;
- пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;
- посещение учебных заведений;
- основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированных госпиталей).
"Проект закона разработан с целью урегулироть вопрос введения карантина и улучшить взаимодействие органов госвласти в условиях пандемии", — добавили авторы законопроекта, которыми стали более 20 нардепов от фракции "Слуги народа".
Напомним, в декабре адаптивный карантин, который должен был действовать до 31 декабря 2021 года, продлили до 31 марта 2022 года.
В конце 2021 года все регионы Украины перешли в "желтую" зону эпидемической опасности. Но уже 9 января Херсонская область перешла в "оранжевую" зону карантина.
В то же время уровень госпитализаций в этом регионе составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тысяч населения.