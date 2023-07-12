Росіяни грабують шкільні музеї на окупованих територіях

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях почали викрадати експонати зі шкільних музеїв, які пов'язані з історією України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупаційні адміністрації дістались до фондів музеїв шкіл, й почали вилучати звідти експонати стосовно історії України", - йдеться у повідомленні.

За даними українського підпілля, офіційно це подається як “громадський моніторинг шкільних музеїв”, який нібито виконують активісти Путінської партії “Єдіная Росія”, разом з “небайдужими школярами”.

"Проте насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ", - підкреслюють у ЦНС.

Там додають, що головним завданням є вилучати українську символіку, літературу, якщо така досі залишилась, й створювати новий музей. Наприклад в честь уродженця краю, який воював в другій світовій, або служив в НКВС чи був ідейним комуністичним діячем.

"Тобто, по суті окупанти уніфіковують усі шкільні музеї півдня ТОТ, аби ті нічим не відрізнялася від умовного музею школи десь у Барнаулі. Таким чином це є елемент як пропаганди серед дітей, так й ще один метод знищення української ідентичності в регіоні", - наголошують в ЦНС.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації повідомили батьків, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання.