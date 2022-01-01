С 1 января в Украине увеличатся тарифы на воду

С 1 января 2022 года в Украине поменяются тарифы на водоснабжение — с первого дня нового года цена увеличится для клиентов 45 коммунальных предприятий.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

В Киеве, например, тарифы на водоснабжение вырастут примерно на 20% — до 25,32 грн за кубический метр без учета НДС или до 30,38 грн с НДС. При этом плата за водоснабжение составит 16,164 грн, а за водоотведение — 14,22 грн из расчета за один кубометр с НДС.

Самую высокую цену установят для жителей Запорожья — клиенты КП "Облводоканал" будут платить 54,63 грн (без НДС) за кубометр использованной воды. Вторым по дороговизне станет КП "Уманьводоканал": с 1 января цена составит 47,92 грн за кубометр. Третьим в этом списке окажется КП "Бердянскводоканал" — здесь тариф составит 47,56 грн за кубометр.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация приняла решение оставить тарифы "Киевтеплоэнерго" для населения в отопительном сезоне 2021/2022 на том же уровне, что и в предыдущем отопительном сезоне.

"В отопительном сезоне 2021/2022 годов тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла — 1654,41 грн с НДС. Такой тариф утвержден распоряжением КГГА. При увеличении затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышать не будут", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд гривен, для того чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения.