С 1 января в Украине выросли тарифы на газораспределение

С 1 января 2022 года для 40 украинских операторов газораспределительных систем вырастут тарифы на распределение газа.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Мы исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, однако получилось даже меньше, и преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит», — заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк

Самые высокие цены (1,99 грн за кубометр) будут установлены для потребителей «Гадячгаз», "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз" и "Черновцыгаз". По сравнению с нынешними тарифами повышение составило от 10 до 15%.

Самые низкие тарифы получат клиенты "Киевгаза" (0,32 грн), "Харьковгоргаза" (0,43 грн), "Кременчуггаза" (0,46 грн), "Криворожгаза" (0,53 грн) и "Черкассыгаза"(0,57 грн).

Напомним, несмотря на многочисленные заверения власти, что тарифы на коммунальные услуги для населения не будут подниматься, в Офисе президента прогнозируют рост отдельных тарифов на 10-11% уже в этом отопительном сезоне.

"Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти", — заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

При этом он не уточнил, какие тарифы еще подорожают, кроме тарифов на распределение и доставку газа, но отметил, что цены на электроэнергию для населения в 2021 году также удалось удержать от роста, а для некоторых категорий потребителей даже снизить.