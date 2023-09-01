СБУ підозрою "привітала" з 1 вересня окупаційну "міністерку освіти Запорізької області"

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі очільницю російського окупаційного "Міністерства освіти Запорізької області" Олені Шапуровій. Про це йдеться у повідомленнях спецслужби та Офісу генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у справі.

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За даними слідства, у лютому 2022 року, скориставшись тим, що державні органи управління у сфері освіти на окупованій території регіону призупинили свою роботу, підозрювана прийняла пропозицію представників збройних формувань Росії та добровільно зайняла посаду так званого "міністра".

До цього Шапурова була директором Мелітопольського промислово-економічного фахового коледжу та мала відповідний досвід роботи в освітній сфері, навички, кваліфікацію та професійні якості.

На псевдопосаді підозрювана схиляла керівників закладів загальної середньої освіти до співпраці з представниками держави-агресора, у тому числі шляхом відновлення освітнього процесу у Мелітополі за стандартами освіти РФ.

Так, вона змінила правові та організаційні засади функціонування системи загальної середньої освіти в навчальних закладах , запровадила згідно російських державних стандартів 5-бальну систему оцінювання, впровадила видачу атестатів за результатами виконання освітніх програм держави-агресора, змінила мову освітнього процесу на російську.

"Зловмисниця розпорядилась знищити українські підручники та повністю "переписати" освітню програму з історії нашої держави на користь окупантів. Крім того, Шапурова змушує вчителів разом із школярами співати гімн країни-агресора під час "навчального" процесу, а також у ході відзначення "пам’ятних" дат РФ. За тотальну русифікацію українських шкіл колаборантка отримала у Кремлі "орден дружби" від Путіна", - кажуть в СБУ.

Жінці інкримінують частину 3 статті 111-1 Кримінального кодексу (дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Нагадаємо також, що в липні СБУ затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області". Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Мелітополя.