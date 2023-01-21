СБУ проводить безпекові заходи у Деснянському районі Києва та попередила про обмеження (ФОТО)

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що заходи відбуваються у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією. Їх проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

Крім того буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, Служба безпеки України 11 січня проводила контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.