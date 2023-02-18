СБУ викрила голову передмістя Харкова на розкраданні грошей разом з будівельними бізнесменами (ФОТО)

Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції викрили голову однієї з селищних рад регіону на розкраданні бюджетних коштів в ході капітального ремонту об'єктів комунальної власності. Про це йдеться у повідомленнях облуправлінь СБУ та прокуратури.

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При цьому остання опублікувала фото входу до будівлі Малоданилівської селищної ради. В 2015-2020 роках її очолював Олександр Гололобов (балотувався від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність"). Він же очолив і розширену в рамках адмінреформи Малоданилівську громаду за результатами виборів 2020 року (балотувався вже від "Слуги народу").

Людина, яка на фото знайомиться з підозрою, має таку ж зачіску та одягнена в таку ж куртку, в якій напередодні фотографувався Гололобов.

Правоохорнці вказують, що організатором та керівником злочинної групи був селищний голова, як вказано, "одного з елітних населених пунктів, що межують з Харковом". До її складу також входили двоє місцевих мешканців, які займалися будівельним бізнесом.

Протягом 2018-2019 років організатор замовив від імені селищної ради проведення капітального ремонту однієї з нежитлових будівель. У якості підрядника учасники злочинної групи залучили підконтрольну комерційну фірму, яка неодноразово вигравала багатомільйонні тендери з капітального ремонту об'єктів комунальної нерухомості.

Встановлено, що під час виконання цього проекту зловмисники систематично вносили до офіційних документів дані про роботи, які фактично не виконувалися. Зокрема, в реконструйованій будівлі взагалі не було здійснено утеплення фасадів, хоча ці роботи були заплановані і профінансовані у повному обсязі.

За даними слідства, в результаті цієї оборудки зловмисники заволоділи бюджетними коштами на суму майже 600 тисяч гривень.

Селищному голові та одному з членів групи - директору компанії - повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою), а також частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 КК (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Оголошення підозри у вчиненні вказаних злочинів останньому учаснику групи планується найближчим часом. Тривають слідчо-оперативні дії з перевірки законності використання фірмою-підрядником бюджетних коштів під час ремонту інших об'єктів комунальної власності.

Розслідування проводять слідчі Головного управління поліції в Харківській області за оперативного супроводу співробітників обласних управлінь департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та СБУ.