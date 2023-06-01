СБУ викрила схему з продажу до РФ стартерів для локомотивів: перекидали напряму через кордон (ФОТО)

Управління Служби безпеки України в Сумській області ліквідувало тіньову схему продажу українських товарів для російської промисловості. Про це йдеться у повідомленнях спецслужби та обласної прокуратури.

Зазначається, що оборудку організував мешканець регіону, який є власником місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільником виявився колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець з Луганська.

Вказано, що останній є керівником ряду комерційних структур, розташованих на тимчасово окупованій території, та "підтримує ідеї проросійської спрямованості".

За даними слідства, чоловіки налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

На території країни-агресора зловмисників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувались за товар і переправляли його підприємствам "Російської залізниці", зокрема у тимчасово окупованому Криму.

"Звичайна" вартість одного агрегату становила 850 доларів однак організатори схеми продавали його росіянам вдвічі дорожче, оскільки в РФ існує гостра нестача відповідних комплектуючих через санкції.

Надалі ворог, як вказують в СБУ, використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт.

Співробітники спецслужби затримали обох фігурантів на спробі переправлення до РФ нової партії стартерів у кількості 50 одиниць. Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання затриманих виявлено мобільні телефони, комп’ютери, фінансово-господарську і технічну документацію із доказами злочинної діяльності; а також гранату Ф-1 із запалом.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура

У прокуратурі при цьому заявляють, що сумчанин виготовив "п’ять електростартерів з двома комплектами документів про походження їх начебто з РФ", а луганчанин домовився із посередником про подальше переміщення товару через кордон та отримання за це грошей.

Наразі слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранта вже знаходяться під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.