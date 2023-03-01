СБУ затримала ворожого інформатора, що "зливав" місця розташування ЗСУ на Донеччині

Служба безпеки України затримала інформатора російської воєнної розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленнях спецслужби та обласної прокуратури.

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Зазначається, що чоловік збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.

Як встановила СБУ, відомості фігурант "зливав" на підконтрольні бойовикам закриті анонімні Telegram-канали, а отриману розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

"За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію РФ проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені соцмережі. Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено мобільні телефони з доказами листування з ворогом. Слідчі повідомили чоловіку про підозру в поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу). Він вже знаходиться під вартою.

Нагадаємо, що днями СБУ повідомляла про затримання й іншого інформатора, який розвідував місця базування підрозділів української армії на Авдіївському напрямку. Перед цим було затримано жінку, яка, за даними спецслужби, збирала інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ та допомагала цим наводити російські ракети по школах та електропідстанціях Донеччини.