СБУ затримала зрадника, що брав участь у каральних рейдах оккупантів у Бучі

Служба безпеки України затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військовим під час окупації, а потім намагався замаскувати злочини, вступивши в український добробат.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів у Бучі і допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху спротиву. Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та "інструкції" щодо подальших дій проти українських захисників", - йдеться в повідомлені.

СБУ встановила, що мешканець Бучі спільно з рашистами увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців Тероборони.

Він планував увійти до складу окупаційної адміністрації у разі захоплення Київщини.

Зазначається, що після звільнення міста, колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини. Тому він вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади.

"За даними слідства, в подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Проте співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і запобігли його планам", - наголосили в СБУ.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні будуть заочно судити 10 окупантів, що знущалися з мешканців Бучі.