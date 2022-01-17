Шевченковский районный суд Киева остался без электронного документооборота: что произошло

Шевченковский районный суд Киева 17 января потерял доступ к системе электронного документооборота, сообщила пресс-служба суда.

В частности, нет доступа к электронной почте, официальному веб-сайту суда на портале "Судебная власть", подсистеме "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда. Последнее — в части направления решений в Единый государственный реестр судебных решений, обмена входной и исходящей корреспонденцией.

В пресс-службе уточнили, что доступ "приостановлен по независимым от суда причинам". В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

"Специалистами ГСА (Государственной судебной администрации) в сотрудничестве с профильными органами власти по противодействию киберпреступности принимаются необходимые меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных", — добавили в Шевченковском районном суде Киева.

Напомним, ранее сотрудники киберполиции восстанавливали доступ к правительственным сайтам и других госорганов после хакерских атак.

По этой ситуации в Минцифры официально заявили, что "все доказательства указывают на то, что за крупнейшей за 4 года кибератакой на сайты украинских госструктур стоит Россия".

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых подверглись вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было и не могло быть, это не реестры.

Впоследствии выяснилось, что в результате кибератаки на государственные сайты был потерян доступ к внешним информационным ресурсам Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).