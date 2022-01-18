Систему дипломирования моряков полностью диджитализируют и защитят от коррупции — Мининфраструктуры

Система дипломирования моряков, долгое время служившая источником коррупционных доходов для чиновников Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, будет основательно трансформирована и приведена к международным нормам сертификации.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что коррупционную схему с использованием базы данных моряков СБУ разоблачила летом прошлого года. Тогда выяснилось, что организаторы схемы, завладев реестром моряков, требовали от них за прохождение переаттестации от $3000 до $8000.

Ежегодный объем коррупционных оборотов оценивался в размере 150 миллионов долларов. Схема существовала по меньшей мере пять лет.

Когда в августе прошлого года СБУ обнаружила дата-центр, в котором злоумышленники хранили данные моряков, оказалось, что в таком виде использовать базу больше невозможно.

МИУ, Минцифра и проект USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" занялись восстановлением реестра и созданием нового информационного продукта.

Как рассказал Кубраков, в ноябре 2021 года уже возобновлено функционирование ключевых информационных систем, а на прошлой неделе был объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков и создания отдельного сервиса для моряков на портале "Дія".

Пока будет вестись работа по созданию новых сервисов, срок действия ранее выданных документов моряков был продлен до июля 2022 года.

Параллельно проводится эксперимент по тестированию моряков на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0. В будущем планируется постепенный перевод тестирования всех моряков на эту систему.

Министр также напомнил, что Верховная Рада уже отменила обязательную периодическую аттестацию моряков, имеющих непрерывный стаж работы на судах. Об отмене этой нормы просили сами моряки.

"Украина наконец-то начинает процесс присоединения к международным конвенциям и уменьшает бюрократическое давление на моряков. Наш план — максимально оцифровать государственные услуги для моряков, вывести их на качественно новый уровень и минимизировать коррупционные риски", — отметил Кубраков.