Складено список благодійників, які найбільше опікуються медичними підрозділами та прифронтовими лікарнями

Через фокус на потреби військових інші напрямки благодійної діяльності потребують більше зусиль для збору коштів. Про це йдеться в огляді фондів "Рятувати життя: чому підтримка медиків, які працюють і на фронті, і в тилу, важлива" на сайті "Факти".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

"Прифронтові медичні заклади також відіграють ключову роль, забезпечуючи необхідну допомогу пораненим. А підтримка медичних підрозділів, які працюють у зоні бойових дій, є надзвичайно важливою для збереження життів і надання необхідної допомоги пораненим військовим. Військові лікарі своєю чергою потребують сучасних медичних засобів, тактичного обладнання та витратних матеріалів для ефективного порятунку життя та лікування поранених", – зазначають автори.

Вони виділили чотири фонди, що сфокусували свою діяльність саме на підтримці медиків:

· благодійний фонд "Лелека-Україна", заснований у 2014 році групою українців у США та кількома волонтерськими ініціативами в Україні,

· медичний батальйон "Госпітальєри", який у 2014 році створила 18-річна медикиня-доброволиця Яна Зінкевич;

· благодійний фонд Kiddo, заснований у 2012 році родиною Єрмолаєвих;

· благодійний фонд Дениса Парамонова, заснований у липні 2020 року українським бізнесменом і меценатом.

Автори дослідження наводять цифри витрат з часу повномасштабного вторгнення. Зокрема, фонд "Лелека-Україна" з 24 лютого 2022 року фонд зібрав 9 мільйонів доларів пожертв від фізичних осіб, компаній і некомерційних організацій з усього світу.

Фонд Kiddo з початком повномасштабного вторгнення продовжив підтримку дитячих лікарень та відкрив новий напрямок роботи – він підтримує лікарні прифронтових областей, а саме: в рамках проєкту допомоги ВАК-апаратами для поранень була надана допомога в розмірі $66 000, а також фонд допоміг із закупівлею медичного обладнання на суму $100 000. Крім того, гуманітарна допомога у вигляді медичних витратних матеріалів склала 250 тонн, що є еквівалентом приблизно $1 250 000.

Від фонду Дениса Парамонова в рамках проєкту "Здорові" дороговартісне та надсучасне обладнання, а також різноманітне оснащення отримали вже понад 650 медичних закладів майже з усіх областей України. Наприклад, по 500 тис. грн отримали Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка на придбання діагностичного мікроскопу та Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві.

"Ціна" роботи "Госпітальєрів" – тисячі врятованих життів. Найбільший український медичний добровольчий підрозділ за 10 років свого існування евакуював вже понад 25 тисяч осіб з фронту. Організація не отримує підтримки від держави, а добровольці надають першу медичну допомогу нашим бійцям безпосередньо на лінії зіткнення. На постійній основі волонтери організації проводять медико-тактичні тренування.