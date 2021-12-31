Сколько пассажиров встретят Новый год 2022 в поездах

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах "Укрзализныци". Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Железнодорожники благодарят всех пассажиров, выбирающих для путешествий украинские поезда, и уже фиксируют 20%-ное увеличение продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года", — отметили в компании.

В "Укрзализныце" напомнили, что на период массовых новогодних и рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов.

Кроме того, в компании заметили рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов украинских Карпат. Речь идет о таких станциях, как Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Напомним, УЗ на новогодние праздники не только назначила дополнительные поезда, но и увеличила периодичность, добавила больше вагонов и продлила маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №239/240 Киев – Ужгород, который будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибывать в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд №239/240 будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45. Еще 5 дополнительных поездов назначили именно на 31 декабря.

В УЗ рассказали, что наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов. Компания руководствуется этим наблюдением при назначении дополнительных поездов.