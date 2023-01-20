Справу киянина, що "помстився" за відключення світла "замінуванням" ОП, передали до суду

До Солом'янського районного суду Києва направилено обвинувальний акт відносно киянина, який обвинувачується у двох епізодах завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху в урядовій будівлі.

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Як повідомляє Київська міська прокуратура, йому інкримінують частину 2 статті 259 Кримінального кодексу. Сам чоловік наразі перебуває під вартою.

Згідно з матеріалами слідства, 28 листопада обвинувачений здійснив два дзвінки на спецлінію 102 про замінування будівлі Офісу президента по вулиці Банковій у Києві. Правоохоронці встановили особу "мінера" та затримали його.

Під час обшуку в квартирі 51-річного обвинуваченого виявили мобільний телефон, з якого було зроблено дзвінки в поліцію. Також у його помешканні знайшли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, які, з його слів, належать його літній матері.

Свої дії чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії. Як заявляли тоді у поліції, раніше фігурант, що проживає на вулиці Академіка Стражеска, вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

Нагадаємо також, що повідомлення про нібито замінування будівлі ОП надходило правоохоронцям, зокрема, рік тому. Після перевірки, як у випадку в листопаді, небезпечних предметів виявлено не було.