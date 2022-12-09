Справу про катування військових чотирма бойовиками ПВК та спецпризначенцями РФ під Боровою передали до суду

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох російських військових, яким інкримінують частину 2 статті 28 та частину 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Слідством встановлено, що на початку вересня під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії катували трьох учасників АТО.

"Українських військових окупанти піддавали тортурам. Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову. Після цього викрали їх та утримували в ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках", - йдеться у повідомленні.

Обвинувачені влаштовували чоловікам допити, щоб отримати інформацію про жителів Борової, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Донбасі в 2014–2015 роках. Після катувань та тортур російські солдати відпустили потерпілих.

Про підозру фігурантам було повідомлено в середині жовтня. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Розслідуванням справи займалося Управління Служби безпеки України в Харківській області.