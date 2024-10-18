Суд арештував свердловини, з яких незаконно видобували мінеральні води на сотні мільйонів гривень

Працівники ДБР у межах досудового розслідування встановили факт незаконного видобутку мінеральної води за участі менеджерів одного з профспілкових об’єднань України та інших юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що у ході проведення обшуків було вилучено бухгалтерську документацію та зафіксовано порушення норм законодавства в частині видобутку мінеральних вод. Також за клопотанням прокурора суд наклав арешти на свердловини, з яких незаконно видобували мінеральні води.

Згідно із законодавством, усе майно загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР (до яких відноситься майно профспілок та створені нею юридичні особи), у тому числі свердловини мінеральної води, є загальнодержавною власністю.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

В чому суть справи

Слідство встановило, що заступник голови профспілок України у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв організував незаконний видобуток мінеральної води та її комерційної реалізації.

Повідомляється, що до оборудки були залучені кілька приватних підприємств, яким незаконно надавалися переваги щодо придбання мінеральної води, видобутої зі свердловин державних санаторіїв, її подальшого бутилювання та продажу до торгівельних мереж.

При цьому мінеральна вода відпускалася підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та поза встановленими лімітами, чим завдавалися збитки державі у великих розмірах.

Досудове розслідування проводиться за статтями привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою, службової недбалості, службового підроблення, пропозиції або надання неправомірної вигоди, створення злочинної організації, незаконного видобутку корисних копалин.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.