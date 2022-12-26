Суд дав 9 років тюрми бойовику "ДНР", що пограбував жителів села під Харковом під час окупації

Котелевський районний суд Полтавської області 26 грудня виніс обвинувальний вирок та призначив покарання у виді дев'яти років позбавлення волі бойовику "ДНР", який під час окупації села на Харківщині пограбував людей на суму майже 400 тисяч гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, чоловіка визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (частина 1 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Прокурори у суді довели, що 23 лютого чоловік був призваний під час загальної мобілізації до лав так званої армії "ДНР" для участі у проведенні бойових дій проти України на боці Росії.

Встановлено, що у березні бойовик перебував у селі Руські Тишки Харківського району, яке на той час знаходилось під контролем російських військовослужбовців.

Фігурант отримав наказ від представника 25-ої мотострілецької бригади Збройних сил РФ проникнути у будинок чоловіка, який, за даними російської розвідки, передавав координати розташування окупантів у вказаному селі українським військовим.

Бойовик проник до будинку та пограбував власників. З собою зловмисник забрав їх особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси, спричинивши матеріальну шкоду на суму майже 400 тисяч гривень. Втім, зазначено, що на суді він щиро розкаявся у скоєному.

Нагадаємо також, що напередодні той же Котелевський райсуд дав по 11 років тюрми чотирьом бойовиками ПВК та російським спецпризначенцями, які катували українських військових на базі відпочинку біля селища Борова Харківської області.