Суд виправдав свідка Єгови у справу про ухилення від мобілізації

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невиновим чоловіка, який з релігійних мотивів свідомо ухилявся від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду від 20 березня, передає "Судовий репортер".

Громадянин 3 березня в приміщенні пункту постійного збору військовозобов'язаних відмовився отримувати повістку на призов. Він пояснив, що відмовився з релігійних переконань. В якості доказу фігурант справи, зокрема, надав суду довідку, видану головою керівного комітету Центру свідків Єгови, релігійної організації "Релігійний центр свідків Єгови в Україні".

Згідно із інформацією в документі, чоловік із 2016 року долучився до релігійної спільноти.

Натомість чоловік заявив, що готовий пройти альтернативну службу, яка не буде пов'язана з бойовими діями. Раніше він близько двох років проходив альтернативну строкову службу. Проти прокурор підкреслював, що під час мобілізації в країні такий варіант не є доступним.

Однак, суд дійшов висновку, що фігурант "реалізував своє право на свободу совісті та віросповідання і на гарантоване йому Конституцією України право на проходження альтернативної (невійськової) служби". Тому чоловіка виправдали. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що коли громадянину вручають повістку до військкомату, то це не означає, що відразу відправлять на фронт. Це навіть не означає, що його точно мобілізують. Але після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до військкомату для вивірення даних.