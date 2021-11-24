Судья Печерского райсуда Киева прямо в постановлении отправил дело "на**р"

Судья Печерского районного суда Киева закрыл карантинное дело против администратора столичного заведения, отправив его "на**р". Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно протоколу об административном правонарушении, еще 3 февраля 2021 года поздно ночью в Киеве администратор не закрыл вовремя заведение, которое находится на Парковой дороге, как того требует постановление правительства № 1236.

Правонарушитель не явился на заседание суда, хотя его проинформировали о времени и месте рассмотрения дела.

Судебное заседание провели без участия обвиняемого. В итоге суд решил, что в деле хватает доказательств для подтверждения вины администратора. Так, к делу прикрепили протокол об административном правонарушении, рапорт и фотоснимки.

В постановлении сказано, что суд проанализировал доказательства по делу с точки зрения их допустимости, объективности и достаточности, при отсутствии каких-либо существенных противоречий. В результате судья решил, что вина обвиняемого в совершении административного нарушения доказана.

Постановление суда. Фото: Единый государственный реестр решений

Судья отметил, что срок привлечения обвиняемого к административной ответственности истек, поэтому производство можно закрыть.

В любом случае администратор, который нарушил постановление Кабмина, может обжаловать решение суда в течение 10 дней со дня вынесения постановления. Апелляционную жалобу можно подать в Киевский апелляционный суд через Печерский районный суд Киева.

Фото: Depositphotos