Швидке затримання контррозвідкою СБУ агента ГРУ в Краматорську дозволить уникнути нових жертв, - експерт

Швидке затримання коригувальника російських ракет в Краматорську – свідчення якісної та системної роботи контррозвідки СБУ та і всієї служби загалом.

Про це пише експерт Тарас Загородній.

"Важливе покарання даного конкретного покидька. З показів очевидно, що він чудово бачив скільки в кафе мирних людей і не міг не розуміти, які можуть бути наслідки його дій. Але найголовніше - це застереження для інших російських поплічників, що покарання невідворотне!", - вважає політолог.

На думку Загороднього, ще один важливий аспект цієї справи – юридичний. "Ракета вбила і поранила десятки мешканців Краматорська. Дії росіян є безумовним воєнним злочином. А затриманий агент ГРУ – ще один важливий свідок цих злочинів. Знаю, що в службі ведуть велику юридичну роботу і продовжують збір доказів для міжнародних судів", - акцентує експерт.

"Вже встановлено, що агент мав передавати і інші локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням людей. Не думаю, що це створіння зупинили би дитячі смерті чи горе земляків. Тому певен - швидке затримання зрадника дозволило уникнути нових жертв", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо, що контррозвідка СБУ на наступний день після ракетного удару по кафе в центрі Краматорська затримала російського навідника. Коригувальником удару по мирним мешканцям виявився "розконсервований" агент головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).