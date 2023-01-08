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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Тільки на Харківщині за добу поліцейські відпрацювали понад тисячу повідомлень і заяв

Тільки на Харківщині за добу поліцейські відпрацювали понад тисячу повідомлень і заяв

Протягом доби харківські поліцейські відпрацювали 1038 заяв і повідомлень від громадян, повідомила пресслужба МВС. В Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки сім осіб.

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"На блокпостах правоохоронці спільно із військовими перевірили 3182 транспортних засоби. Складено чотири адміністративні матеріали щодо водіїв за керування ТЗ у стані сп’яніння", – розповідають в міністерстві.

Роботи з обстеження й розмінування регіону тривають. Працівники вибухотехнічної служби НПУ від початку деокупаційних заходів обстежили територію площею майже 2043 га.  Вилучено 26958 вибухонебезпечних предметів, знищено з них – 4616.

"Від початку деокупації зареєстровано 4404 воєнних злочини, з яких найбільше – 3943 – відповідно до ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 401 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область. За добу 7 січня були атаковані місто Мерефа, Чугуївський та Куп’янський райони.

Автор:
Максим Беркаль