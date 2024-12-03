"Тисяча Зеленського": українці вже подали 900 тисяч заявок на дітей

На третій день після запуску програми “Зимова єПідтримка” українці подали понад 4 млн заявок на отримання виплати в розмірі 1000 гривень через застосунок “Дія”. З них 900 тисяч стосуються виплат на дітей. Про це повідомила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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"Темпи подачі заявок від громадян на отримання допомоги від держави за програмою "Зимова єПідтримка" залишаються високими. Це свідчить про актуальність та своєчасність такої соціальної підтримки для українців", - зазначила Свириденко.

Основні показники програми

· 900 тисяч заявок подано на дітей;

· 2 млн 500 тис. заявок поступило за першу добу;

· 1 млн заявок – за другу добу.

65% користувачів становлять жінки, а 35% — чоловіки.

Що відомо про програму

Програму "Зимова єПідтримка" ініціював президент Володимир Зеленський для надання соціальної допомоги громадянам у складний зимовий період.

Одноразова виплата в розмірі 1000 гривень передбачена для всіх українців, включно з дітьми, які перебувають на підконтрольній території України.

Запуск програми відбувся 1 грудня, і подати заявку можна було лише через застосунок "Дія".

З 4 грудня отримати допомогу можно вже і через "Укрпошту", а з 10 грудня — у відділеннях банків-партнерів.

Як подати заявку через "Дію"

· Встановіть або оновіть мобільний застосунок "Дія".

· У розділі Сервіси оберіть "Зимову єПідтримку".

· Ознайомтеся з умовами програми.

· Оберіть отримувача допомоги.

· Виберіть картку для зарахування коштів.

· Перевірте дані заявки та підтвердіть, що перебуваєте на території України.

· Після того, як заявка буде схвалена, кошти надійдуть на обрану в "Дії "картку протягом 10 робочих днів.

Як можна використати кошти

Допомогу можна витратити на оплату комунальних, медичних, освітніх, транспортних чи страхових послуг, придбати ліки, книги або оплатити послуги мобільного зв’язку.

Також ці кошти можуть стати частиною донату на ЗСУ.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.