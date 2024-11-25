У "Дії" видаватимуть та продовжуватимуть дозволи на володіння зброєю

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий заявив, що у застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю

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Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Заступник міністра МВС нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї - це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - заявив Драп’ятий.

Цивільним дозволили стріляти по окупантах із задекларованої зброї

Кабінет Міністрів України 10 листопада надав право цивільним особам застосовувати вогнепальну зброю, що була задекларована, для стримування збройної агресії РФ або інших держав проти України, повідомляє Міноборони України.

Прийнята постанова з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" вносить зміни до пункту 4 Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

"Оновлений Порядок передбачає право цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї, що була задекларована відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9538, який надає цивільним особам право декларувати, володіти та використовувати знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

Українці зможуть використовувати задекларовану трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

Також з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн.