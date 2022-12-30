У "Дії" з'явиться "Персональний менеджер" для звільнених з полону: що він може

У застосунок "Дія" додадуть спеціальний функціонал для колишніх полонених, який допомагатиме людям відновити документи.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що понад місяць тому, під час спілкування зі звільненими з полону бійцями та їхніми рідними, почув про бюрократичні складності з відновленням документів, що іноді виникають у звільнених бранців.

Тому він звернувся до віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, і після обговорення цієї проблеми було вирішено додати в "Дію" спеціальний функціонал для колишніх полонених.

Як розповів Федоров, було розроблено рішення "Персональний менеджер", завдяки якому звільнені з полону зможуть отримати допомогу у відновленні паспорта, свідоцтва про шлюб, водійського посвідчення тощо.

"Для кожного полоненого в "Дії" буде створено персональну картку, і за ним закріплюватиметься менеджер підтримки", - додав міністр.

Нагадаємо, що застосунок "Дія"може працюватинавіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. Більше того, створений на час війни "єДокумент" залишається дійсним у додатку "Дія" у будь-якому випадку, навіть без підключення до інтернету.