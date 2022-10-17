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У Дніпрі затримали чиновників міської ритуальної служби, які вимагали хабарі за дозвіл на поховання
Служба безпеки України викрила чиновників міської ритуальної служби у Дніпрі на корупції, вони вимагали хабарі за дозвіл на поховання.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах, навіть у період воєнного стану. Щомісяця організатори оборудки одержували «прибуток» приблизно у 7 млн грн", - йдеться в повідомленні.
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За даними слідства, за хабарі учасники схеми гарантували людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких. Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тис. грн, чиновники вимагали від 10 до 50 тис. грн за одне поховання. "Такса" залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.
Зазначається, що у разі відмови родичів померлого платити "данину", посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання.