У Дніпрі затримали чиновників міської ритуальної служби, які вимагали хабарі за дозвіл на поховання

Служба безпеки України викрила чиновників міської ритуальної служби у Дніпрі на корупції, вони вимагали хабарі за дозвіл на поховання.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах, навіть у період воєнного стану. Щомісяця організатори оборудки одержували «прибуток» приблизно у 7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали 10 посадовців комунального підприємства "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради.

За даними слідства, за хабарі учасники схеми гарантували людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких. Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тис. грн, чиновники вимагали від 10 до 50 тис. грн за одне поховання. "Такса" залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.

Зазначається, що у разі відмови родичів померлого платити "данину", посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання.