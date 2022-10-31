У Києві без води лишились 80% мешканців. Роботи з відновлення тривають

У понеділок, 31 жовтня, через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання. Роботи над тим, щоб якнайшвидше відновити водопровідні станції, тривають, повідомляє "Київводоканал" у Facebook.

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"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити водопровідні станції. Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути воду в крани киян", – йдеться у повідомленні.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що водопостачання за три-чотири години повернуть споживачам лівого берега міста та частково правого.

"Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці. Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - додав він.

Нагадаємо, що через масовані обстріли РФ вранці 31 жовтня у Київській області є пошкодження енергетичної інфраструктури, попередньо одна людина постраждала, зруйновано приватні будівлі. У регіоні впроваджуються екстрені відключення електроенергії, тому мешканцям варто підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Влада закликає усіх, до кого не застосовуються відключення світла, економно використовувати електроенергію. Також і заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко відразу зазначив, що в Україні через обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії.